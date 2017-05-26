شرب القهوة يقلل خطر الإصابة بالسرطان

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جدة ــ وكالات

افادت دراسة طبية كبيرة بأن شرب كوبين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان بمعدل الثلث.

وفحص خبراء من جامعتي ساوثهامتون وأدنبره بيانات 26 دراسة أجريت على 2.25 مليون مشارك، ليجدوا أن الأشخاص الذي يشربون مزيدا من القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

وبالمقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة مطلقا، فإن الذين يشربونها بمعدل كوب واحد في اليوم أقل عرضة للسرطان بنسبة 20 في المئة، بحسب الدراسة التي نشرت في دورة بي أم جي أوبن.

ووفقا للدراسة، فإن الذين يشربون كوبين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 35 في المئة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، بينما انخفض خطر الإصابة إلى النصب لدى الذين يشربون 5 أكواب من القهوة يوميا.

وقال القائمون على الدراسة إن القهوة منزوعة الكافيين مفيدة أيضا في هذا المجال بالنسبة للذين لا يشربون القهوة عموما.