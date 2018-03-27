شرطة أملج تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل

نفذت شرطة محافظة أملج اليوم ، حملة أمنية شاملة بمشاركة المرور والبلدية ومكتب العمل ، لتعقب مخالفي الاقامة والعمل والتأكد من تطبيق تعليمات المرور ونظامية قائدي المركبات وأنظمة وتعليمات العمل في المنشأت وصلاحية رخص البلدية ومهن السعودة.

وباشرت الفرق الميدانية عملها في عدد من المواقع داخل المحافظة وعلى الطرق الرئيسية

وذلك عن طريق نقاط التفتيش الأمنية التي تم إيجادها لهذا الغرض ، بإشراف ميدانى من قبل مدير شرطة

محافظة أملج العقيد هشام علي غبان وأعضاء من الجهات المشاركة في الحملة كمكتب العمل والبلدية والمرور

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمركز الشبحة التابعة للمحافظة ومركز الضبط الأمني بالسهلة.