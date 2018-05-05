شرطة الرياض تضبط عصابة سرقت 700 رأس غنم

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة ارتكبت (9) حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بالسلاح

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه على ضوء ما ورد لمراكز الشرط من بلاغاتٍ متوالية لعددٍ من مالكي الماشية عن سرقة الأغنام من الحظائر وتعرُّضهم والعاملين لديهم للاعتداء وسلب أموالهم ومقتنياتهم الشخصية تحت التهديد بالسلاح، وجرى تداول مقطع فيديو لإحداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصور ومقاطع صوتية.. فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة من حصر الاشتباه في ثلاثة عشر شخصاً؛ أشارت الدلائل إلى تورّطهم خلف تلك الحوادث، وأسفرت الجهود – بفضل الله – عن القبض عليهم تباعاً في كمائن محكمه (عشرة إثيوبيين وثلاثة سودانيين تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً؛ جميعهم مخالفون لنظامَي الإقامة والعمل) وضُبط بحوزتهم على مسدسين وعدد (5) طلقات حية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (9) حوادث سرقة موزّعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم, بلغ جملة ما تمّت سرقته من الأغنام (700) رأس.

وأضاف: جرى توقيفهم وإشعار فرع #النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.