شرطة الرياض تضبط فلبيني في قضايا إتجار بالبشر

شارك عبر واتساب

أوقعت شرطة منطقة الرياض بوافد من الجنسية الفلبينية متهم في قصية الإتجار بالبشر بتحريض عاملتين على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بطريقة غير نظامية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان صحفي له اليوم (الخميس) أنه في ضوء الجهود الأمنية المبذولة لضبط المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر, فقد تم رصد عدة بلاغات تغيب و هروب لعدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة لدى عدد من مراكز شرط المنطقة, موضحا بأنه على إثر ذلك قامت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة بتحليل المعلومات المتاحة وإتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة أحد الوافدين من الجنسية الفلبينية ببعض تلك البلاغات, وأسفرت الجهود عن ضبطه في كمين محكم وضُبط معه وافدتان قدمتا بمهنة (عاملة منزلية) سبق الابلاغ عن تغيبهن, وأقر بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات و اليوم والشهر بطريقة غير نظامية .

وقال الميمان انه تم إيقافه بمركز الشرطة المختص و إيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية و اشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر و الاقامة بحقهم جميعا حسب الإختصاص .

ودعا الميمان العموم لعدم التعامل مع مخالفي نظامي الإقامة والعمل بما يعرضهم للعقوبة و الغرامة المالية التي نص عليها النظام, فضلاً كون البعض منهم مطلوبين على ذمة قضايا