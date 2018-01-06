شرطة الرياض تضبط منتحل صفة رجل الأمن

الرياض – البلاد

أصدرت شرطة الرياض بيانا أوضحت فيه أنه “ووفقاً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لصور مرفق بها مقطع صوتي يتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل الأمن ويمتهن سرقة المبالغ النقدية من خلال الاحتيال على العاملين وموظفي المحلات التجارية والمستوصفات بمحافظة الخرج.

ولأهمية ذلك ، لما فيه من جرأة واستغلال لمكانة رجل الأمن ، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كشف هويته و القبض عليه (مواطن/في العقد الخامس) وتبين ارتباطه بثلاث سرقات مشابهة منتحلاً صفة رجل الأمن ، تم ايقافه واحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص”.