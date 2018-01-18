شرطة الرياض تضبط ١٠١١ مخالف

ضبطت الأجهزة الأمنية والحكومية المساندة والمشاركة خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) بمنطقة الرياض ، ١٠١١ مخالفا من جنسيات عدة، تمت إحالتهم جميعاً لجهات الاختصاص.

وأوضحت شرطة الرياض، أن شعب دوريات المحافظات تَمَكّنت من خلال الفِرَق المشاركة في حملة الحملة الوطنية الشاملة لتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وفي غضون (٢٤) ساعة الماضية فقط، من ضبط (١٠١١) مخالفاً من جنسيات عدة، بينهم مَن تمثلت مخالفاتهم في (العمل لدى الغير، وباعة متجولون، ومتغيبون عن العمل)، تمت إحالتهم جميعاً لجهات الاختصاص.

وأضافت شرطة المنطقة، أن جهود الأجهزة الأمنية، ستتوالى في ضبط المخالفين ومتابعتهم في المحافظات وخارج المدن، تأكيداً على سعيها الحثيث للشمولية في تحقيق أهداف الحملة التي جاءت نتائجها إيجابية منذ انطلاقها.