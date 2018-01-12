شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لنشل المُصلِّين والمتسوِّقين

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض ، القبض على 7 وافدين كونوا تشكيلاً عصابياً لنشل المارة والمصلين في المساجد.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه استكمالاً للجهود المبذولة والخطط الأمنية الرامية لمكافحة جرائم السرقات، وبناءً على ما ورد لمراكز الشرط من بلاغات تمحورت حول نشل المصلين في المساجد والمارة ومرتادي المحال التجارية، معظمها في أحياء غرب ووسط العاصمة الرياض.

وأضافت: لأهمية ذلك ، لما فيه من تطاول على حرمة المساجد وتعدٍ على الممتلكات ، فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة ، لدراسة تلك الحوادث وتحليلها ووضع الخطط اللازمة لمكافحتها والكفيلة بضبط مرتكبيها.

وأشار إلى أنه وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات ، أسفرت الجهود بفضل الله من حصر الاشتباه بسبعة متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً تمت الإطاحة بهم تباعاً في كمائن محكمة (يمنيي الجنسية / جلهم في العقد الثالث) ، تورطوا بارتكاب ٤٢ حادثة تمثلت في نشل المصلين والمارة وسرقة ما بحوزتهم من مقتنيات وأموال ، موزعين الادوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وبينت أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة المنطقة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.