شرطة الرياض تطيح بعصابة تزييف الوثائق والعملات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 7 وافدين تخصص في تزييف الوثائق والعملات.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أنه وفِي إطار المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير التي باشرتها الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، فقد تم بتوفيق الله، الإطاحة بتشكيل إجرامي من ٧ وافدين يمتهنون تزييف الوثائق والعملات النقدية؛ هم ٣ مصريين وتشاديان وسوري وسوداني، في العقدين الثاني والخامس من العمر، وبينهم اثنان مطلوبان بقضايا جنائية.

وأضاف أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على قيامهم بترويج وثائق وكميات كبيرة من العملات النقدية المزيفة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة أقرّوا بتحويل سكن أحدهم إلى معمل متكامل لتزييف العملات، وبتفتيشه عُثر على معدات وأدوات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وأحبار ملونة تستخدم في أعمال التزوير والتزييف، وضبط ١٧٢ ألف دولار أمريكي و٢٠٠ ألف ريال سعودي من الأوراق النقدية المزيفة، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.