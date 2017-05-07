شرطة الرياض تطيح بـ”نشالين” نفذوا “13” جريمة سرقة

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تمكنت شرطة العاصمة الرياض من الإطاحة بثلاثة نشالين ارتكبوا 13 جريمة سرقة للمارة، ونشل هواتفهم الجوالة.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم ، أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدرجات النارية، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالإطاحة بالجناة.

وقال “أشارت الدلائل إلى وقوف 3 أشخاص خلف عدد من تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود عن ضبطهم، واتضح أنهم مواطنان ووافد اريتيري جميعهم في العقد الثاني من العمر

وأضاف “بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 13 عملية سرقة، تمثلت في استيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، ونشل الهواتف المحمولة والفرار على متن درجات نارية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم”.