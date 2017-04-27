شرطة الرياض تطيح بلصوص محطة الوقود غرب الرياض

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أطاحت شرطة العاصمة الرياض ، باثنين من الجناة تورطا بالاعتداء على عاملين في محطة وقود مستخدمين سلاح ناري لسرقتهم، بعد انتشار مقاطع فيديو لتلك العملية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم الخميس أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة رصدت قيام اثنين من الجناة يستقلان مركبة من نوع “هونداي” بالاعتداء على عاملين بمحطة وقود غربي العاصمة الرياض، وتهديدهم بسلاح ناري من نوع مسدس وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وارتكاب الفرار، حسب ما هو ظاهر في الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الميمان: “إن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض أجرت مسحاً شاملاً وإحداث نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، ووضع الخطط الكفيلة بسرعة الإطاحة بالجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة

وأضاف “أسفرت الجهود عن ملاحظة المركبة المطلوبة أثناء سيرها عبر أحد الطرق الرئيسية غربي العاصمة الرياض يستقلها شخصين، وجري محاصرتهما وضبطها بعد محاولة قائدها الفرار، وتبين أنهما سعوديان في العقد الثالث من العمر، تطابقت أوصافهما مع الجناة الظاهرين في مقطع الفيديو، وبمناقشتهما مبدئياً أقرا بما نسب إليهما”.

وتابع: “تم التحفظ على المتهمين وإيقافهما بمركز الشرطة المختص، رهن التوسع في التحقيق معهما ومقارنة أسلوبهما الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول، وجرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.