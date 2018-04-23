شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين وسرقة ما لديهم من نقود ومقتنيات شخصية والهرب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي كشفت هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قِبل الجهة المختصّة أقرّ بارتكابه عدداً من الحوادث، واتضح أنه لا يمثل أيّ جهة أمنية، بينما انتحل الصفة بقصد ارتكاب الجرم.

وأضاف: جرى توقيفه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.