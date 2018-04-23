محليات

شرطة الرياض تطيح بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / شعبان / 1439 هـ      23 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين وسرقة ما لديهم من نقود ومقتنيات شخصية والهرب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي كشفت هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قِبل الجهة المختصّة أقرّ بارتكابه عدداً من الحوادث، واتضح أنه لا يمثل أيّ جهة أمنية، بينما انتحل الصفة بقصد ارتكاب الجرم.

وأضاف: جرى توقيفه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

ibrahim

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