محليات

شرطة الرياض تعلن إيقاف منظمي حفل ارتدوا أزياء غريبة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / صفر / 1440 هـ      27 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بعدد من الأشخاص نظموا حفلاً مختلطاً في حي الثمامة بالرياض، استخدموا خلاله أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات أثارت مخاوف السكان.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة بعد منتصف ليلة اليوم السبت ١٤٤٠/٢/١٨ هـ بشكل مخالف للنظام؛ فقد اتضح عند مباشرة الموقع وجود حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

وقد تم على الفور اتخاذ التدابير المناسبة وتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظميه وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

ibrahim

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