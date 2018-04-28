شرطة الرياض تكشف غموض 35 جريمة مقيدة ضد مجهول

كشفت شرطة منفوحة غموض (٣٥) حادثة جنائية كانت مقيّدة ضدّ مجهول تنوّعت بين السطو على الصيدليات والمحال التجارية، وانتحال الجناة صفة رجال الأمن، والسلب تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقة السيارات وحيازة المخدرات واستخدامها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض : أن النتائج أظهرت ضلوع خمسة جناة خلف ارتكابها وباتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة أسفرت الجهود – بفضل الله – من كشف هوياتهم والقبض عليهم وتبين أنهم (أربعة مواطنين ونازح – جُلهم في العقد الثالث من العمر).

وأضاف: جرى توقيفهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.