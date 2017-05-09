شرطة الرياض توضح ملابسات الكيس البلاستيكي بمدرسة بنات

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الرياض – وليد الفهمي

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه في صباح أمس الاثنين ورد بلاغ لغرفة عمليات دوريات الأمن من مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارساً بمدرسة ابتدائية شرق العاصمة الرياض،عن دخول امرأة ترافقها طفلتان (خمس وست سنوات) للمدرسة بقصد محاولة تسجيلهما.

وأضاف :”خرجت المرأة في حال سبيلها تاركة كيساً بلاستيكياً في فناء المدرسة الخارجي مما أثار الشبهة والريبة وسبب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات وجرى على الفور تمرير المعلومة للأجهزة الأمنية المختصة وبالكشف على الكيس اتضح أنه يحتوي على شريط لاصق فقط وتأكد أن الوضع طبيعي.

واردف :”وبضبط إفادة قائدة المدرسة بينت أن الأحداث المصاحبة لخروج المرأة أثارت الريبة مما حدا بإدارة المدرسة اشعار الجهات الأمنية مؤكدة سلامة جميع الطالبات وعدم وجود أية حالة هلع أو تدافع، وهذا ما لزم توضيحه وتبيانه دحراً لأية شائعة أو معلومات مغلوطة”.