شرطة القصيم تطيح بشخص أحرق 14 مركبة

تمكنت شرطة منطقة القصيم ، اليوم الجمعة، من الإطاحة بمتهم أضرم النار في 14 مركبة في أوقاتٍ متأخرةٍ من الليل جنوب بريدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيبامي، بأنه وفي ضوء نتائج مباشرة عدد من البلاغات عن احتراق مركبات متوقفة في أحياء متفرقة جنوب مدينة بريدة ، فقد ثبت من إجراءات البحث والاستدلال وجود شبهة جنائية في تلك الحوادث ،

وقال السحيبامي تم حصر الاتهام في أحد الأشخاص بالعقد الثالث من عمره والقبض عليه ، حيث أقر بقيامه بإضرام النار في أربعة عشر مركبة وإلحاق الضرر بها في أوقات متأخرة من الليل مستخدماً دراجةً هوائية في تنقلاته ومواد سريعة الاشتعال لهذا الغرض ،

وأضاف جرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة موضحاً بأن شرطة منطقة القصيم ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.