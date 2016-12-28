القبض على شاب عشريني دهس آخر وهرب بالقصيم

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تمكنت شرطة القصيم من القبض على شاب دهس اخر وهرب من موقع الحادثة.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إلقاء القبض على شاب عشريني دهس آخر وفر هاربًا إلى جهة غير معلومة.

وأضاف الرائد السحيباني أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر قيام سائق إحدى

المركبات من نوع كامري تويوتا م ٢٠١٦ بدهس شابٍ آخر (٢٥ سنة) على إثر خلافٍ وقع بينهما

ثم ارتكابه الفرار مما أدى إلى تعرضه للإصابة جراء ذلك.

وأشار الي أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه

وهو – سعودي الجنسية ( ٢٢ سنة ) – واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة

وجرى إيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.