شرطة المدينة تطيح بعصابة سرقة المنازل والمحلات

ضبطت شرطة المدينة المنورة ، تشكيلاً عصابياً مكون من 3 أشخاص، مواطن ومقيم مصري والثالث من بوركينا فاسو – في العقد الثاني من العمر تورطوا في عدد من جرائم السرقة في المدينة المنورة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال , وتعقب مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكون من ثلاثة أشخاص ( مواطن ، مصري ، بوركيني فاسو – في العقد الثاني من العمر ) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقات “سرقة منازل ، محال تجارية”.

وقد أقرّوا بارتكاب ١٩ جريمة سرقة ، وقاموا بالإرشاد على مجموعة من الخزن المسروقة والأدوات المستخدمة في السرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.