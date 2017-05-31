شرطة المدينة تكشف غموض جريمة جثة الحاوية

المدينة المنورة -جازي الشريف

كشفت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بادارة التحريات والبحث الجنائي غموض جريمة قتل وتطيح بالقاتل في فترة وجيزة .

وتعود تفاصيل القضية انه بتاريخ 26/ 8/ 1438 ابلغ لدى مركز شرطة احد مواطن يفيد عن تغيب والده الخمسيني من منزلهم في ظروف غامضة . وبالتحري عن المذكور اتضح انه معلم ومتقاعد من ادارة التعليم وسلوكياته جيدة ولا يعاني من اي امراض نفسيه ولا يوجد لديه عداوات . وبعد مرور يومين من اجراءات البحث والتحري وتمشيط المنطقة التي يسكنها اتضح انبعاث رائحة كريهة من حاوية بناء جوار منزلهم ، وبالبحث بها عثر على جثة المواطن المتغيب وبه عدة طعنات واصابة بالرأس .

وصرح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني ، أن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبد الهادي الشهراني ، وجّه بتشكيل فريق بحثي لكشف غموض الجريمة . ومن خلال عمليات التحري والنتائج الفنية من ادارة الأدلة الجنائية فقد تم التمسك بأحد خيوط كشف الجريمة الذي قاد الى احد الاشخاص من جنسية اسيوية سبق وان عمل لدى المجني عليه في منزله . وبناء عليه تم ضبطه ، وبسماع اقواله ومواجهته بما توفر من قرائن اعترف بقيامه بقتل المواطن ووضعه في حاوية البناء ودفنه بها وغسل وتنظيف مكان الجريمة .

جرى استكمال اجراءات الاستدلال الاولية واحالته للدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام .

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