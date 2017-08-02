شرطة جدة تحيل عاملة قتلت طفلا للنيابة العامة

أحالت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، عاملة منزلية من جنسية آسيوية، إلى النيابة العامة بتهمة قتل طفل رضيع.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغا بتاريخ 1438/10/9هـ من قبل قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بجدة مفاده إحضار مواطن لابنه البالغ من العمر سنة ونصف وهو بحالة حرجة جراء نزيف بالمخ وتوفي متأثر بتلك الإصابة.

وأضاف أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية عن الحادثة اتضح انه تعرض للاعتداء، ويتهم والد الطفل عاملة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء عليه، مما نتج عنه وفاته وقد تم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.