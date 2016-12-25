شرطة جدة تسقط راقصي شقة السارية

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جدة ــ البلاد

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة في التوصل لمقيمين عرب، نظموا حفلة راقصة مختلطة في جدة، وتمكن الفريق الأمني من تحليل الفيديو، وتحديد الموقع الذي تم فيه التصوير، قبل أن يتم ضبط عدد منهم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط بمدينة جدة، فقد عمدت شرطة المحافظة على تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو؛ لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين.

وأضاف القرشي: أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين، حيث تم ضبط عددٍ منهم – وافدين من جنسية عربية- وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، ويجري العمل على إحضار بقية المشاركين.