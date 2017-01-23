شرطة جدة تطيح بصاحب فيديوهات ابتزاز الفتيات

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جدة ــ البلاد

أعلنت شرطة محافظة جدة أمس “الأحد” القبض على الشاب الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له بصحبة فتيات، في أوضاع تنافي تعاليم الدين الحنيف.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي: إن الجهات الأمنية بشرطة جدة، رصدت مقاطع الفيديو المتداولة، وشكلت فريق عمل لكشف هوية صاحبها، وخلال فترة وجيزة تمكن البحث الجنائي بمركز شرطة الشمالية من ضبطه.

وأشار القرشي إلى أن المقبوض عليه مقيم عربي، وتم التحفظ عليه تمهيدا لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.