شرطة عسير : الجثة الملفوفة ببطانية لمخالف توفي بطلقات نارية

أعلنت شرطة عسير أن الجثة الملفوفة ببطانية، والتي وجدت على الطريق بأبها، تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وتوفي نتيجة تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الخميس باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد جثة ملفوفة ببطانية على سرير موضوع وسط طريق بوادي الطالع ( على بعد 11 كيلومتراً عن مدينة أبها )، وبمعاينة الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش.

وأكدت متحدث الشرطة استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، ومباشرة التحريات الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها وتحديد المتورطين فيها، والله ولي التوفيق.