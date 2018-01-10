شرطة عسير تضبط 48 متسولاً في خميس مشيط

تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، اليوم الأربعاء ، من القبض على عصابة تضم 48 متسولاً يسكنون فندقين بخميس مشيط ، ومن بينهم نساء وأطفال من مجهولي الهوية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أن شعبة التحريات والبحث

بشرطة محافظة خميس تم القبض على عصابة تضم 48 متسولاً يسكنون فندقين في المحافظة

ومن بينهم نساء وأطفال من مجهولي الهوية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الموقوفين واستدعاء مَن قام بإيوائهم، قبل إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأكد الرائد الدباش، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي نظاميْ الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم.