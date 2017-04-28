شرطة كاليفورنيا تنقذ أكثر من 100 ديك

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كاليفورنيا ــ وكالات

تمكنت شرطة مقاطعة فريزنو بوسط ولاية كاليفورنيا من انقاذ اكثر من 100 ديك خلال اقتحام إحدى الحظائر في المنطقة، حسبما افادت شبكة CBS الإخبارية.ونقلت الشبكة عن قناة تلفزيونية محلية في الولاية بان الشرطة وصلت إلى حظيرة للحيوانات في منطقة كيرمان في فريزنو حيث كانت تجري مباراة خاصة بـ”صراع الديوك” بحضور أكثر من 100 شخص.

وقالت الشرطة إنها وجدت حلبة تستخدم معدة للقتال، مع كثير من الأقفاص المنتشرة في أرجاء المكان، وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة عثرت على 25 ديكا ميتا و 10 آخرين جرحى بسبب إشراكهم في القتال، و114 ديكا كانوا على قيد الحياة من دون إصابات.

وألقت الشرطة القبض على رجل للاشتباه بممارسته القسوة بحق الحيوانات، بالإضافة إلى جنحة امتلاكه الطيور بغرض القتال.

ويقوم ملجأ ومركز صحي للحيوانات في كاليفورنيا بمعالجة الديوك الجرحى، وصرح مايكل وولكوت المسؤول في الملجأ للقناة المحلية بأنه تمت إزالة عدد من الآلات الجارحة والخطافات التي كانت معلقة بأجساد وأقدام الديوك.

وكانت الشرطة قد شنت مداهمة في أغسطس الماضي في منطقة ريدلي جنوب فريزنو وتمكنت من استعادة 150 ديكا.

ويعتبر “صراع الديوك” من الممارسات المحظورة في الولايات المتحدة، وكانت لويزيانا آخر ولاية حظرت هذه الممارسة في يوليو 2007.