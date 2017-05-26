شرطة لندن توجه اتهاما لثلاثة رجال بشأن مؤامرة إرهابية مزعومة في بريطانيا

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قالت شرطة لندن إنها وجهت اتهاما لثلاثة رجال يوم الخميس فيما يتعلق بمؤامرة إرهابية مزعومة في بريطانيا.

وألقت السلطات القبض على الرجال المنحدرين من شرق لندن الأسبوع الماضي قبل تفجير مانشستر الانتحاري الذي أودى بحياة 22 شخصا.

واتهمت الشرطة عمر أحمد حق (24 عاما) بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية بين 25 مارس آذار و18 مايو أيار إلى جانب عدد من الاتهامات الأخرى.

أما محمد عابد (27 عاما) فيواجه اتهامات بحيازة معلومات كان من الممكن أن تساعد الشرطة في اعتقال ومحاكمة.

حق في حين تتهم السلطات أبو طاهر مأمون (18 عاما) بالتخطيط لمساعدة شخص آخر على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويواجه رجل رابع يدعى نديم إلياس باتيل (25 عاما) اتهاما بالتآمر مع حق لحيازة سلاح ناري أو سلاح ناري زائف “بنية إحداث حالة خوف من وقوع أعمال عنف”.

ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في مانشستر يوم الجمعة