شرطة منطقة مكة تقبض على الشاب المتشبه بالنساء

جدة – عبدالهادي المالكي

اوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها احد الشباب يرتدي زياً نسائياً مع مجموعة من مرافقيه ، فقد تلقت شرطة محافظة العرضيات بلاغاً فجر يوم الجمعة ١٤٣٩/٤/١١هـ من أحد المواطنيين مفاده انه كان مدعواً في حفل شعبي بأحد الاستراحات الخاصة ، وأثناء ذلك تفاجأ المدعوون بدخول بعض الشباب أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف ، تم اتخاذ إجراءات الضبط ، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه والقبض عليهم ، وايقافهم واحالة القضية للنيابة العامة لاكمال الاجراءات النظامية بحقهم .