شرطة منطقة مكة تنفذ حملة للتبرع بالدم

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جدة – البلاد

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة، وأفرع الأمن العام في المنطقة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة جدة، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي الحوادث والمرضى بالمستشفيات، إيمانًا بالواجب الديني والوطني والإنساني، وذلك على مدى يومين، بمقر شرطة المنطقة في جدة.

وشـارك في الحملة- التي جاءت بموافقة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وبرعاية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعّيد بن سالم القرني- قادة ومديرو أفرع الأمن العام، وجمـيع الضباط والأفراد والمدنيون العاملون.