شرفيو الفتح يشكلون لجنة لمساندة مجلس الإدارة

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الدمام- حمود الزهراني

أعلن رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفتح عبدالعزيز بن عبدالله الموسى عن تشكيل لجنة منبثقة من أعضاء الشرف؛ للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس إدارة نادي الفتح، كممثل عن المجلس الشرفي الفتحاوي يناط لهم كافة الصلاحيات والأدوار الواجبة على هيئة أعضاء الشرف؛

من تقديم توصياتها و إبداء الاقتراحات، وتقديم الدعم المادي و المعنوي و الإداري و المؤازرة اللازمة، بالتواصل مع مجلس أعضاء الشرف في الفترة القادمة؛ للوقوف على التحديات الحالية، والتغلب عليها،

حرصاً على استمرار المكتسبات المحققة في الفترة الماضية، لخدمة المنطقة بشكل عام، والكيان الفتحاوي بشكل خاص،

وقد ضمت اللجنة كلا من: رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الراشد، وعضو الشرف وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق، وعضو الشرف وأحد كبار الداعمين المهندس منصور العفالق، وعددا من أعضاء المجلس أحمد العيسى، ومالك الموسى، وحسن الجبر.