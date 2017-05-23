شرفي اتحادي يفاوض الزمالك للتجديد لكهربا

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جدة-عبدالعزيز عركوك

يواصل عضو شرف اتحادي داعم للإدارة الحالية، مفاوضته مع إدارة نادي الزمالك، بشأن تجديد عقد محمود كهربا لموسم آخر مع الاتحاد، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار، وفي المقابل هناك تقارير رفعت من المدرب خوسيه سييرا توصي بضرورة التجديد معه، بالإضافة للضغوطات الكبيرة التي تمارسها الجماهير الاتحادية تجاه الإدارة؛ من أجل المحافظة على خدمات اللاعب لفترة قادمة، ومن المتوقع أن يتوصل عضو الشرف إلى اتفاق نهائي، حول القيمة المالية للصفقة خلال الأسبوع الحالي.

من جهة أخرى من المنتظر أن يجتمع اللاعب معتز تمبكتي، مع أحد أعضاء الشرف الداعمين والمؤثرين؛ من أجل الوصول إلى اتفاق للتجديد معه، وقطع الطريق على الأندية المنافسة للحصول على خدماته. هذا وتنتظر ذات الشخصية انتهاء اللاعب جمال باجندوح من مشاركته الدولية مع منتخبنا الوطني، ليتم الاجتماع معه، ومناقشة أمر تجديده مع الفريق.