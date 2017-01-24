شركاء قطاع السياحة يتفاعلون باختيار أبها عاصمة للسياحة العربية

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أبها-مرعي عسيري

ينوي عدد من شركاء قطاع السياحة بمدينة أبها، التفاعل مع الاحتفال الكبير الذي تشهده المدينة، بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية خلال العام الحالي ٢٠١٧ م.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس إدارة فندق شفا أبها، رجل الأعمال عوض بن علي آل غانم عن تقديم خصم خاص وقدره ٥٠ ٪ لكافة أجنحة وغرف الفندق “٤ نجوم” طوال شهر فبراير المقبل.

وأكد آل غانم، أن الفندق يعتز ويفتخر بالمساهمة في دعم المناسبة، التي تأتي تأكيدا وامتدادا لأهمية وقيمة مدينة أبها سياحيا، واستجابة لتطلعات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في تفاعل رجال الأعمال والمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية، مثمنا الجهود التي تبذل حاليا من قبل العديد من اللجان لتنظيم العديد من البرامج والفعاليات الجاذبة، والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

يذكر أن فندق شفا أبها، يعد من أبرز الفنادق في عاصمة السياحة العربية، ويضم العديد من الغرف والأجنحة الفندقية المزودة بكافة الخدمات، وناديا رياضيا مميزا ،مزودا بالعديد من الأجهزة الحديثة، إلى جانب مطعم “غروب أبها” الذي يقدم أشهى المأكولات العربية والغربية، وقد شهد طوال الأيام الماضية استضافة العديد من ضيوف وزوار المدينة، كان آخرها وفود المشاركين في منتدى عسير الدولي للإعلام الرياضي.