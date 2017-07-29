شركة آبل تدفع لنوكيا 2 مليار دولار..فما السبب!؟

أعلنت العملاقة نوكيا عن نتائجها المالية والتي تخطت توقعات السوق؛ حيث ارتفعت ربحية السهم إلى 0.08 يورو بدلًا من 0.05 يورو المتوقعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة نوكيا في الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 90% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2016.

وجاء جزء كبير من هذه الأرباح جراء دفع شركة آبل بمبلغ 2 مليار دولار …

مقابل صفقة ترخيص براءات الاختراع التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من هذا الربع.

ففي مايو الماضي وقعت نوكيا وآبل اتفاق لإنهاء جميع النزاعات الجارية.

وأصبحت اتفاقية ترخيص براءات الاختراع متعددة السنوات سارية المفعول الآن.

وفي البداية ذكرت نوكيا دفعة نقدية مقدمة بحوالي 1.7 مليار يورو.

والتي تم الاعتراف بجزء منها في الربع الثاني من عام 2017، وبعد ذلك اتضح أن الصفقة جاءت من آبل.

أيضًا فقد أعلنت نوكيا عن خسائر تشغيلية بلغت 433 مليون يورو، أي أقل بنسبة 40٪ من الخسائر في الربع الثاني لعام 2016 التي بلغت 667 مليون يورو.