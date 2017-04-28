شركة أمريكية تقدم دليلاً على ارتباط إيران بـ(شمعون)

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واشنطن ــ وكالات

استعرضت وكالة “أسوشيتد برس” بيان لشركة “ماكفي” المتخصصة في أمن المعلوماتية، ومقرها الولايات المتحدة، حوى معلومات جديدة عن القراصنة الذين حاولوا مهاجمة جهات حكومية ومؤسسات رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة إن قراصنة متطورين قد يكونون مرتبطين بدولة معينة حاولوا مهاجمة عدد من المؤسسات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

واضافت الشركة ان زيادة تطور اساليب القرصنة تشير إلى “عملية شاملة وراءها بلد”، وذلك تأكيدا لما ذكرته المخابرات الأمريكية في وقت سابق حول اشتباهها في علاقة القراصنة بإيران.واضافت: “هذه الحملة كانت أكبر بكثير وافضل تخطيطا ومحاولة عالمية لعرقلة عمل مؤسسات رئيسية والمملكة”.

ولم تكشف الشركة عن الجهة التي شنت الهجوم المعلوماتي، إلا أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية قالوا إنهم يشتبهون بعلاقة القراصنة بإيران، وذلك بعد أن اخترق فيروس “شمعون” القطاع النفطي السعودي في 2012.