شركة “الجميح وشل” تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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جدة ـــــ البلاد

حققت “شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة” (جوسلوك) إنجازا عالميا كبيرا في معرض جدة الدولي للسيارات بالكشف عن أكبر قارورة زيت بالعالم تحتوي على 1000 ليتر زيت التشحيم الأكثر شهرة بالعالم ” شل هيلكس الترا 5W-40″ بتقنية بيوربلس، محققة بذلك إنجازا كبيرا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بحضور المدير الإقليمي لموسوعة غينيس بالشرق الأوسط و عدد كبير من ممثلي الإعلام والصحافة الذين شاهدوا رفع الغطاء عن القارورة العملاقة..

وبهذه المناسبة، قال السيد خالد ياسين، المدير العام لمبيعات الشركات لدى شركة الجميح وشِل لزيوت التشحيم المحدودة “جوسلوك”: إنّ النجاح الباهر الذي شهدناه في معرضي جدة و الرياض للسيارات، والإقبال الهائل للزوّار على منصّة عرضنا، يُثبت مرة جديدة مدى فعالية جهودنا التسويقية المتواصلة، ويُعزز تعاوننا مع أبرز مصنعي السيارات في العالم، ويوطّد عامليْ الثقة والولاء اللذيْن رسّخناهما مع المستهلكين طوال عقود عدّة من الزمن. وختم السيد ياسين بالقول:”نحن فخورون للغاية بجودة مجموعة زيوت شِل الجديدة للمحركات، ونحن فخورون أيضا بما حققناه من الدخول بموسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ مما يعزز من ثقة العملاء بمنتجات شل بالمملكة؛ لملاءمتها للظروف المناخية الصعبة، وقدرتها على إرضائهم وتلبية احتياجاتهم ـ فهم لا يرضون سوى بالأفضل.