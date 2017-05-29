شركة الشاعر للسيارات تقدم طرازا رائدا من سيارات ليفان

جدة ــ البلاد

أطلقت شركة الشاعر للسيارات (شاعركو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ليفان في المملكة ، سيارة ليفان 820 الجديدة كليا…في كلمته التي القاها بهذه المناسبة شكر الشيخ مصطفى الشاعر رئيس مجلس الادارة الحضور، وشدد على العلاقة الطويلة والقوية التي تربط شاعركو للسيارات بشركة ليفان للسيارات، كما وأشاد بجهودها الحثيثة لتقديم سيارات متطورة للغاية …من ناحية أخرى، تحدث السيد كمال حلال مدير عام الشركة الى الحضور قائلا:” إطلاق طراز ليفان 820 يؤكد النجاح الكبير الذي حققته ليفان للسيارات بشكل عام، وفي المملكة بشكل خاص. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ليفان للسيارات على حرصهم وجهودهم لانتاج هذا الطراز الرائع… من جهة أخرى، علق مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليفان للسيارات، السيد ديريك دوان على إطلاق طراز ليفان 820، قائلا:” مع التطور الذي شهدته السيارات الصينية خلال السنوات الماضية، كانت ليفان للسيارات تتابع بكل حرص كافة الابتكارات العالمية في صناعة السيارات وتتبناها في سياراتها. طرح السيارة الجديدة بالكامل المتوسطة الحجم ليفان 820 ، يعبر بقوة عن مثابرتنا في العمل على تطوير سياراتنا. هذه التحفة الرائعة ليفان 820 تشكل انجازا عظيما جدا من كافة الوجوه ، وخاصة من ناحية اناقة التصميم وقوة الاداء.”

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