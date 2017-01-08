شركة ايطالية ترمم ستاد الملك فهد

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الرياض ـ البلاد

أبرمت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عقدا مع شركة إيطالية مختصة في الشؤون الهندسية، وذلك من أجل ترميم وتطوير ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبحسب موقع “Schiattarella”، فإنها الشركة الايطالية قدمت مقترحاً لإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالاستاد مع شكل جمالي يتناسب مع البيئة القائمة وتعزيز قيمة الاستاد نفسه بالاضافة الى توفير العديد من الخدمات الاضافية وزيادة عدد دورات المياه ودمج المنطقة الارضية المحيطة بالطابق السفلي للمدرجات.

كما ذكرت الصحيفة، فإنه سوف يكون هناك عمل على تطوير منطقة مواقف كبار الشخصيات وتوفير قرابة الالف موقف اضافي مغطى مما يتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي “فيفا”.

يذكر أن ستاد الملك فهد والملقب بـ”الدرة”2، افتتح عام 1988 و تستوعب مدرجاته أكتر من 65 ألف متفرج.