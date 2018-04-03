شركة تسلا تُصنيع 2000 سيارة طراز “موديل 3” أسبوعيًا

ترددت تقارير عن تصنيع شركة تسلا 2000 من سيارتها السيدان ”موديل 3“، وهو ما يكفي لتهدئة مخاوف سوق الأسهم المرتبطة بشركة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

بعد أسبوع هيمنت عليه أنباء حادث تصادم مرتبط بنظامها للقيادة الذاتية.

وأبلغ ماسك الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين أن:

معدل الإنتاج في تسلا تجاوز قليلا 2000 سيارة أسبوعيا، وفقا لما ذكره موقع جالوبنيك على الانترنت المعني بالسيارات.

ويقل ذلك عن المعدل الذي تستهدفه الشركة والبالغ 2500 سيارة أسبوعيا.

لكنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع 793 سيارة من طراز ”موديل 3“ السيدان أنتجتها الشركة في الأسبوع الأخير من العام الماضي. وأنتجت تسلا 2425 سيارة في الربع الأخير بأكمله.

وتعافى سهم تسلا بعد هبوطه ثمانية بالمئة قبل أن ينتشر تقرير جالوبنيك في الأسواق ليجري تداوله منخفضا 3.5 بالمئة.

ولم ترد الشركة على طلبات للتعقيب حتى الآن.

ونُقل جالوبنيك عن ماسك قوله في الرسالة الإلكترونية إلى الموظفين ”إذا سارت الأمور حسب الخطة القائمة.

فسنتجاوز هذا الرقم بسهولة خلال سبعة أيام“.