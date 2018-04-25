شركة كريم الإماراتية تُعلن إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على 14 مليون مستخدم

أعلنت شركة كريم الإماراتية المنافس الرئيسي لشركة أوبر في تطبيقات تأجير السيارات في الشرق الأوسط، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني اخترق بيانات 14 مليون مستخدم.

وأضافت الشركة في بيان أنها علمت في 14 يناير كانون الثاني بهذا الاختراق الذي تسنى خلاله الدخول إلى شبكة كمبيوتر تخزن بيانات حسابات الزبائن والسائقين.

وقالت إن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الرحلات سُرقت على الرغم من عدم وجود دليل على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية والتي يجري تخزينها على خوادم طرف ثالث خارجي.

وقال متحدث باسم الشركة إنه في وقت الهجوم كانت كريم لديها 14 مليون عميل و558 ألف سائق على منصتها العاملة في 78 مدينة عبر المنطقة.

ولم يتأثر العملاء الذين سجلوا أنفسهم في التطبيق بعد هذا الهجوم.

وتعد شركة كريم الإماراتية من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة وقد اعتذرت لمستخدميها قائلة:

“نعتذر عما حدث ونؤكد بأننا تعلمنا من هذه التجربة وسنخرج منها أقوى وأكثر تحصينا”.

تأتي أنباء هذا الهجوم في وقت حساس لشركة كريم مع اختبارها لإقبال المستثمرين على محاولة لجمع ما يقدر بنحو 500 مليون دولار لتمويل خطوط نشاط جديدة.

وأكملت الشركة جولة تمويل بنفس المبلغ العام الماضي.

والجدير بالذكر أن سركة كريم تأسست عام 2012 ومن بين المستثمرين فيها بالفعل شركات المملكة القابضة السعودية ودايملر الألمانية لصناعة السيارات وديدي تشوشينغ الصينية لخدمات التوصيل.

وقالت الشركة من قبل إنها تستهدف تحقيق أرباح في النصف الثاني من 2018 ، وقالت أيضا إن هناك طرحا عاما أوليا قيد البحث.