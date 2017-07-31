شركة كريم تطلق خاصية “إخفاء أرقام الاتصال” بين العميل والسائق لمكافحة التحرش…!

“كريم”… هي شركة متخصصة بتقديم خدمات توصيل الركاب من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.

والجدير بالذكر أن شركة كريم تم إطلاقها في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا يتخطى نسبة 30% شهرياً.

وحالياً هي موجودة في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية.

ومنذ إطلاقها، قدمت شركة كريم الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من السائقين.

وتعتبر المنافس التقليدي في عالمنا العربي للشرك العالمية أوبر والتي عانت الفترة الأخيرة من الكثير من المشاكل.

كان أبرزها هي تعرض عملائها للتحرش من قبل بعض العاملين فيها، لنجد أن كريم سارعت لتخطي هذه المشكلة…

بإطلاق مبادرة جديدة لحماية خصوصية العملاء والحفاظ على سرية معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بهم، وذلك في سبيل مكافحة التحرش عبر منصتها.

وقالت شركة كريم المتخصصة في مجال خدمات نقل الركاب إنها:

“اتخذت مبادرة مهمة بـ إخفاء أرقام الاتصال بين العميل والسائق، إذ لن يكون العميل مضطرًا بعد اليوم لمشاركة رقم هاتفه مع السائق رغم أنه سيتواصل معه عبر هاتفه الخاص”.

وأضافت كريم أن فريق الهندسة التقنية التابع لها طور تقنية يستطيع فيها الطرفان – العميل والسائق – التواصل فيما بينهما .

دون أن يتمكن أي طرف من معرفة رقم الهاتف الشخصي للطرف الآخر.

وقد بدأت الميزة التفعيل لعملاء التطبيق بالتدريج خلال الأيام القليلة الماضية.

وترى الشركة أن هذه الخاصية تعزز من خصوصية العملاء، لينتهي التواصل بين العميل والسائق مع نهاية كل مشوا.

ومنع أي استغلال غير مهني لأرقام بعض العملاء بعد أن يقوموا بالاتصال بالسائق.

وتساهم بشكل كبير في خفض مستويات التحرش، وإن كانت نادرة جدًا، ومعدل الشكاوى التي تقدم لخدمة العملاء.

ويُقال أن اهتمام شركة كريم بإطلاق هذه المبادرة في المملكة يؤكد حرص الشركة على رفع الجودة والأمان بشكل متسارع.