شركة مايكروسوفت تعلن ويندوز 7 غير مناسب للأعمال التجارية..!

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ويندوز 7 هو نظام التشغيل الأكثر نجاحاً لعملاقة البرمجيات شركة مايكروسوفت الأمريكية.

ولكنها تحاول دفع المستخدمين ذوي الأعمال التجارية للتوقف عن استخدام نظامها التشغيلي المسمى ويندوز 7.

ويأتي ذلك مع اقترابه تدريجياً من نهاية دورة حياته وبالتالي سيفقد دعم الشركة رغم انه لم يصل بعد إلى عمر العشر سنوات.

حيثي تشجع مايكروسوفت ألمانيا المستخدمين من رجال الأعمال للتحول إلى الإصدار الأحدث من نظامها التشغيلي.

لان الشركة تعلن أن نظام ويندوز 7 لم يعد مناسباً لاستخدامه ضمن الأعمال التجارية.

حيث شن ماركوس نيتشكه مدير ويندوز في مايكروسوفت ألمانيا :-

هجوماً على النظام التشغيلي وقال أن ويندوز 7 لم يعد قادراً على مواكبة المتطلبات الأمنية المتزايدة أقسام تكنولوجيا المعلومات ولا متطلبات التكنولوجية الحديثة خلال هذه الأيام.

وأن نظام التشغيل ويندوز 7 يعتمد على هيكلية أمنية قديمة وغير مناسبة.

واقترح على العملاء من الشركات الإنتقال إلى النظام التشغيلي الأحدث في الوقت المناسب.

وتشير عبارة في الوقت المناسب إلى نهاية حياة نظام ويندوز 7 التي ستحدث قريباً.

حيث أعلنت الشركة سابقاً نيتها إيقاف دعمها لهذه النسخة من نظامها التشغيلي بحلول عام 2020.

وانه لن يكون معتمداً من قبلها بعد ذلك التاريخ ويفقد مستخدميه حتى التحديثات الأمنية.

وتعتبر مهمة إنهاء نظام ويندوز 7 بمثابة معركة ليست بالسهلة بالنسبة للشركة.

وقد واجهت سابقاً موقفاً مماثلاً مع إنهاء نظام ويندوز إكس بي الذي ما يزال مستخدماً من قبل عدد كبير من المستخدمين المتحمسين له.

ولا يزال نظام ويندوز 7 يستخدم حالياً في كل مكان تقريباً ضمن بيئات الشركات.

والجدير بالذكر أن الحصة السوقية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز 7 تصل حوالي 48.34 %.

وتعتبر هذه النسبة ضعف النسبة التي يملكها نظام ويندوز 10 حالياً.