تكنولوجيا

شركة Sega تُعلن عن جهاز الألعاب “Mega Drive Mini”

كتبه امينة حسنيaccess_time30 / رجب / 1439 هـ      16 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت شركة Sega عن جهاز Mega Drive المُصغر، و هو الجهاز الذي حقق نجاحاً كبيراً في التسعينات و نافس شركة ننتندو بشراسة آنذاك.

ياتي الجهاز بحجم راحة الكف ويعد نسخة مصغرة من جهاز 16 بت Sega Genesis المعروف باسم Mega Drive خارج اليابان.

والذي باعت الشركة منه أكثر من 30 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم.

وتخطط الشركة لطرح الجهاز الجديد المصغر في الأسواق خلال وقت لاحق من هذا العام.

بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الكلاسيكية المُصغرة من ننتندو Nintendo Entertainment System المصغر و Super Nintendo Entertainment System المصغر، كان من الطبيعي أن تحذو حذوها شركة Sega التي تمتلك باعاً طويلاً في أجهزة الألعاب.

الجهاز سيصدر في العام الحالي 2018، إلا أن شركة سيجا لم تحدد الألعاب التي ستأتي مُرفقة مع الجهاز.

و لم تُفصح عن التسعيرة الخاصة به أيضاً، و إن كنا نتوقع أن لا تكون مرتفعة على الإطلاق.

 

امينة حسني

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