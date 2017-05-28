العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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شقيق السميري إلى رحمة الله

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شقيق السميري إلى رحمة الله
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جدة – البلاد

انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل عدة أيام شقيق الشاعر والكاتب الزميل نايف السميري الشيخ ذايب بن هندي السميري يرحمه الله.

ونحن في(ملامح صبح) شعراء وكتابا وأسرة تحرير إذا آلمنا هذا الخبر المفجع, نشاطر الزميل نايف السميري الأحزان ونتقدم له ولأخوته وأبناء الفقيد وجماعتهم بأحر التعازي والمواساة متمنين من الله لفقيدهم الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والاحتساب.
(إنا لله وإنا إليه رجعون).

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التصنيف: ملامح صبح

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