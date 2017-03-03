وزارة العمل تكشف عن قطاعات جديدة يستهدفها التوطين

شارك عبر واتساب

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن سعيها إلي توطين قطاعات جديدة تتضمن ( الصحة ، التعليم ، السياحة ، التأمين ، البنوك ، النقل ) .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في موقع تويتر أنه سيتم توطين

تلك القطاعات قطاعات أخرى تباعاً من بينها التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك، النقل وغيرها…”

وقدم أبا الخيل شكره للشباب السعودي الذي قدم نجاحاً كبيرا في عملية توطين قطاع الاتصالات ،

حيث بث وسماً على حسابه في توتير ( شكراً_شبابنا_لنجاح_توطين_الاتصالات ) بينما تداول العديد

من المغردين الوسم معبرين عن سعادتهم لنجاح عملية توطين قطاع الاتصالات