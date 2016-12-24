شكرا نجوم الملكي

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حسن عسيري

مباراة الأهلي أمام الإتفاق كانت بداية مباريات الدور الثاني خاضها الأهلي بنقص عددي يصل إلى أكثر من خمسة لاعبين بصاص والمؤشر ومعتز وعقيل والمقهوي مع اختلاف اسباب الغياب بين اصابات وايقافات وهذه الأسماء لها ثقلها الفني داخل الملعب ومع ذلك ابدع نجوم الملكي في الظفر بنتيجة المباراة وكرروا نتيجة الدور الأول وتركوا الاستحواذ للاتفاق الذي أجاد في المباراة دون تحقيق نتيجة ايجابية .

وهنا أوجه لكتيبة الرعب الأهلاوية كلمات يستحقونها:كنتم في الموعد ، حضرتم ولم تجدوا إلاّ القليل تفاجأتم بالغياب ، لم يكن في استقبالكم سوى (بدر) ورفاقه ! فأربعة عشر ألفاً لاتمثل طموح المدرجات الأهلاوية التي استحوذت على الأفضلية خلال السنوات الخمس الأخيرة ولكنكم كنتم أسوداً في الملعب عزفتم أحلى الألحان وأطربتم المشاهدين.

كان أداؤكم أشبه بمقطوعةٍ موسيقية أدوات هندسية شكلتم من خلالها المربعات والمثلثات وسجلتم حضوراً باذخاً توجتموه بأربعة أهدافٍ جميلة تناوب على احرازها عريس اللقاء ونجم الأرقام وسيد الشباك عمر السومة بهدفين رائعين وهدفاً لكل من امان والعواجي وبهدفي السومه اصبح لديه 16 هدفاً عزز بهما صدارته للهدافين مواصلاً تميزه للعام الثالث على التوالي ، أيضاً أصبح النجم الكبير وكابتن الفريق تيسيرالجاسم على مقربة من تحطيم الرقم المسجل باسم اللاعب كماتشو كأفضل صانع للأهداف في الدوري السعودي بفارق هدف واحد فقط وهو قادر على تخطيه بكل سهولة بإذن الله

شكراً لكم أيها الأبطال شكراً لك سيد جروس فلقد أعدت لنا فرقة الرعب وفرقة الجمال وهيبة غابت عنا بغيابك ،شكراً لكل من حضر وآزر في الملعب وعتب كبير لمن لم يحضر ويستمتع بهذا الأداء الباهر والأمل كبير في اللقاءات القادمة بالحضور والمؤازرة واكتساح عدد الحضور كما تعودنا ..

وختاماً كل الأمنيات بمواصلة العطاء القوي والمستوى الرائع للنادي الملكي حتى موعد التتويج