(شمال جدة) يحتفي بحفظة القرآن الكريم

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جدة – إبراهيم المدني

احتفى مركز اشراف الشمال بجمعية خيركم بجدة بـ 24 حافظا لكتاب الله وذلك في الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الذي اقيم بحضور مدير عام جمعية خيركم الاستاذ صابر بامخرمه ومدير المركز الاستاذ محمد فلاته .

واشاد راعي الحفل المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس خيركم بمركز اشراف الشمال وبتخريجه 24 حافظاً مشيراً ان المركز في تقدم وتطور مستمر وان عدد طلابه في تزايد ،

كما هنأهم بوجود طالبين من الشمال في المراكز الأُولى على مستوى المحافظة ، وتتويج الطالب عبدالملك إدريس بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان والمركز الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية.

وبعد أن تخلل الحفل العديد من الملاحم الشعرية والاناشيد القرآنية التي قدمها المنشد جهاد اليافعي أكد مدير مركز اشراف الشمال الاستاذ محمد فلاته في كلمته على ضرورة الاشادة بمعلمي حلقات القرآن بالمركز على الجهود التي يبذلونها والتي بلغت ثمرتها هذا العام 24 حافظاً للقرآن في حين أشاد بأولياء الامور على تعاونهم وثقتهم بالمركز ومعلميه.

وفي ختام الحفل جرى تكريم معلمي المركز وحفظة القرآن ، في حين قدّم المركز هدية تذكارية لراعي الحفل والرعاة.