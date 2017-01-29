شملت الرجال والنساء .. ١١ ترخيصا للسيارات الغذائية المتنقلة في الشرقية

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الدمام- حمودالزهراني

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد التصاريح التي منحتها للسيارات الغذائية المتنقلة بلغ ١١ تصريحا للرجال والنساء، وذلك بعد اعتماد لائحة السيارات الغذائية المتنقلة الجديدة قبل عامين.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن بلدية وسط الدمام شرعت خلال الفترة الماضية في إصدار أول ترخيص مهني لسيارة غذائية متنقلة بنطاق أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن تم توفير جميع المتطلبات والاشتراطات الصحية بداخلها على أعلى مستوى عالمي؛ لتكون واجهة مشرفة للسياحة في المنطقة، وتليق بحاضرة الدمام.

وقال إن نشاط السيارات الغذائية الجديد لاقى اقبالا كبيرا وبخاصة في الأماكن السياحية والتي تستقطب الكثير من الزائرين والسائحين، لافتا الى أنه وبعد نجاح هذا النشاط تم تعميمه حاليا ليشمل جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، موضحا بأن اجمالي عدد التصاريح التي تمً منحها بلغ ١١ تصريحا.

وقال إن اللائحة حددت اعداد ومواقع تواجد السيارات في نطاق حاضرة الدمام والذي يهدف إلى خدمة والتسهيل على المواطنين والمقيمين والسائحين من داخل وخارج المنطقة وحصولهم على أفضل الخدمات.

الى ذلك كشف مدير الادارة العامة لصحة البيئة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، أنه تم إلزام جميع ملاك السيارات الغذائية بتوفير كامل اشتراطات السلامة من خلال الالتزام باللائحة وتطبيق جميع الشروط الصحية، إضافة إلى ضرورة جمالية السيارات المتقدمة للحصول على التراخيص وتوفير موقع ومستودع لتخزين المواد الغذائية حيث يمنع تخزينها بداخل السيارة بشكل مطلق؛ تفاديا لتلف سوء التخزين للمواد الغذائية، وأن يكون لدى العاملين شهادات صحية تفيد خلوهم من الامراض.

وأضاف إن هذا يأتي على سلم أولويات الامانة من خلال الاهتمام بصحة المواطن والمقيم، إضافة إلى أن الأمانة تعمل على الاهتمام بالجانب السياحي، من خلال تقديم خدمات سياحية مميزة، وخاصة سيارات المواد الغذائية التي تعمل في الواجهات البحرية؛ نظراً لأنها تعكس السياحة الحقيقية للمنطقة، مشدداً على أن اللائحة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في هذا المجال، لافتا الى أنه تم تحديد عدد من الاشتراطات الصحية المطلوبة للحصول على ترخيص السيارة الغذائية.