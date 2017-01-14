شهادة الاعتماد السعودية لمستشفى الملك فهد بجدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

حصل مستشفى الملك فهد بجدة على شهاد اعتماد الجودة من المركز السعودي الصحي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI)، وذلك بعد نجاحه في تطبيق المعايير الوطنية للمستشفيات في الجودة والمقدمة من قبل المركز. وبهذا يكون المستشفى حقق إنجازاَ فى القطاع الصحى السعودى، حيث ستعود هذه الشهادة – والتي تأتي ضمن الرؤية المستقبلية للمستشفى – بالنفع على الجميع.

ووصف مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن بخش هذا الإنجاز بأنه تتويج لجهود المستشفى في تحقيق معايير الجودة ، مؤكداً بأن المستشفى ماض في تجويد خدماته الصحية باعتمادات محلية وعالمية.

وأضاف أن هذا الاعتماد يهدف الى تحسين الخدمات الطبية والإرتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية عالمياً وذلك من خلال الوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية مما يمكّن المستخدمين من معرفة مدى جودة الرعاية الطبية لديهم، معربا عن شكره وتقديره للمسؤولين في الوزارة وصحة المنطقة ولصحة جدة لما يجده المستشفى من دعم واهتمام مما مكنه من الوصول إلى هذا المستوى وحصوله على شهادة اعتماد الجودة.