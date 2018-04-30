شهادة التخصص لـ 1300 طبيب وصيدلاني وممرض

الرياض- البلاد

برعاية وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم الإثنين بتخريج أكثر من 1300 طبيب وممرض وصيدلاني، يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن هذا العدد الكبير من الخريجين، يجسد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة نحو القطاع الصحي، حيث سينضمون إلى المرافق الصحية، حاملين العلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والعمل الدؤوب لرفع كفاءة القطاع الصحي؛ بما يحقق التقدم والازدهار لوطننا،

معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في تدريب الخريجين خلال السنوات الماضية، ليحتفى بهم اليوم وينضمون إلى زملائهم في المرافق الصحية.