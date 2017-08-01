شهيد الواجب.. شاهد على وحدة الوطن

الدمام-حمود الزهراني

توافد جموع المصلين للمشاركة في الصلاة على شهيد الوطن الرقيب في قوات الطوارئ الخاصة مهدي بن سعيد ال عبية اليامي، في جامع الفرقان بالدمام، وأثبتت مراسم العزاء الذي اقامته قوات الطوارئ بفيصيلية الدمام، بالمنطقة الشرقية، وحدة السعوديين في الدفاع عن وطنهم وتقديم الفداء لترابه؛ إذ شارك أبناء الوطن من مختلف المناطق في دفنه وتعزية عائلته بعد استشهاده في اعمال إرهابية بحي المسورة بالعوامية، وأثبتت اللحمة الوطنية إن بذل الروح في سبيل الوطن هو أعظم العطاء والكرم إلى أرواح الشهداء الطاهرة وأسمائهم التي نفخر بها تحية إجلال وإكبار.‏‏

وشارك في العزاء أبناء قبيلته من منطقة نجران الذي حضروا لاستقبال المعزين من أبناء المملكة ،وقال مسفر بن علي ال عبية اليامي، والذي يعمل في قطاع حرس الحدود على الحد الجنوبي: نحن نهنئ أنفسنا ونهنئ الوطن بشهدائنا هنا وعلى الحد الجنوبي والروح رخيصة لتراب هذا الوطن الذي اعطانا الامن والأمان ولن نقبل ولن نساوم في ترابه، ووفاة ابننا (مهدي) هي فداء لتراب وارض وناس وحكومة وشعب هذا الوطن.

فيما ثمن عم الشهيد (مهدي اليامي)، ضيف الله ال عبية اليامي وظافر بن سعيد ال عبية اليامي “الشقيق الاكبر” للشهيد، مشاركة كل من حضر في تقديم واجب العزاء والصلاة على الشهيد (مهدي) سائلين الله العلي العظيم ان يعز دولتنا وقيادتنا لخدمة الحرمين الشريفين وأبناء المملكة والأمة.