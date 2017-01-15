شواحن سيارات المشاوير أحد طرق ابتزاز السعوديات

جدة ــ البلاد

كشف مواطن سعودي، يدعي منصور الرقيبة، عن ثلاثة برامج تنقل بها المعلومات، وتستخدم في ابتزاز الفتيات والشباب على حد سواء .

وقال الرقيبة، عبر مقطع فيديو خلال زيارته لوحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن تلك البرامج هى (الإيمو واللاين والـ vcee )، حيث يتم اصطياد الفريسة بطرق مخادعة،

وبمجرد أن يتم فتح الكاميرا تحصل على جميع البيانات الخاصة بالشخص المراد ابتزازه؛ حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة، وهي المحاسبة، والتي بموجبها يحصل المبتز من الشخص على مبالغ طائلة؛ إذ وصلت في بعض القضايا إلى 100 ألف.

ووجه حديثه للنساء اللاتي يركبن في سيارات مشاوير، تحتوي على شواحن، محذراً من هذه الشواحن، وذلك لاتصالها بجهاز لاب توب، مؤكداً أنه بمجرد تركيب الشاحن يحصل على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهن، ومن ثم يتم ابتزازهن.