العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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شوارزنيجر يحل محل ترامب في برنامج تلفزيون الواقع (سليبرتي أبرينتس)

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شوارزنيجر يحل محل ترامب في برنامج تلفزيون الواقع (سليبرتي أبرينتس)
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مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه الجديد.

سوف يحل محله أحد المشاهير الذين اتجهوا أيضا للسياسة في برنامج (سليبرتي أبرينتس).

ووعد آرنولد شوارزنيجر نجم فيلم (ترمينيتور) الذي شغل منصب حاكم كاليفورنيا مرتين.

بإضفاء روح الدعابة الساخرة بشكل أكبر على النسخة الجديدة من (سليبرتي أبرينتس) .

اعتبارا من الثاني من يناير المقبل على تلفزيون (إن.بي.سي).

وطلب شوارزنيجر (69 عاما) من منفذي برنامج تلفزيون الواقع نقله من نيويورك إلى كاليفورنيا ليعكس شخصيته.

وقال “أريد أن ألعب دور شخصيتي. ترامب نجح لأنه مثل شخصيته.”

وأضاف “أنا مقدم البرنامج الجديد. أتمنى أن أواكب ما قام به (ترامب) وأواصل البرنامج العظيم الناجح … أريد أن أرفع نسب المشاهدة قليلا عما كانت عليه

 

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التصنيف: دولية

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